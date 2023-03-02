Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolu, 25-28. kilometrelerdeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
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Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 0-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.