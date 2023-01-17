  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'na tepki

Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SİHA açıklaması

Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten istifa geldi! Az önce istifasını duyurdu! Veda etti!
Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 08:40:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Silopi-Habur yolunun 32-36, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerindeki elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23