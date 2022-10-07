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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:37:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikinci ve üçüncü şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) Adana istikametine doğru bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım Ankara istikametinde çift yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 22-27. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İznik-Orhangazi yolunun 15-35. kilometreleri, UKOME Kurulunun 176 sayılı kararına istinaden ağır tonajlı taşıtlar ile tarım araçlarının geçişine kapatıldı.

Ardahan-Göle yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 33-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. 

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