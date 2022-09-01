Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı D-100 bağlantı yolundaki köprü kirişlerinin montajı amacıyla 00.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kompost Kavşağı'nın kollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Fırat viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle yolun 113-114. kilometreleri (Hacıeyüplü Kavşağı), Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çevre yolundan devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 33-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 48-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.