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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 08:48:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde yarma şevinde iksa duvarı ve pere kaplamada meydana gelen hareketlenme dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerindeki Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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