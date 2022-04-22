Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İstanbul ve İzmir yönlerinde 1 şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Keşap ayrımı-Dereli-Pınarlar yolunun 31-48. kilometrelerinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma Şehir Merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünelin Çankırı-Kastamonu istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı üzerine yönlendiriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.