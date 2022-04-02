Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yol yapım çalışmaları sebebiyle 17 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Rize-Ardeşen istikametinde bulunan güney tüplerinde yapılacak olan elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 3 Nisan'da 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Bayramözü-Hirfanlı Barajı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kayması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-23. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.