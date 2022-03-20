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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 08:40:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerinde Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları kesimi 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Suluova-Amasya yolunun 28-39. kilometrelerindeki tünel ve aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. 

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