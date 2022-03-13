Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği nedeniyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yolundan İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.