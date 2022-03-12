Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Datça-Marmaris yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42, Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan sebebiyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.