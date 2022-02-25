  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:21:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize yolunun 4. kilometresinde yaya üst geçidinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 23.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki Amasra Tünelindeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra arasındaki eski yol üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay