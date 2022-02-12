Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafik güvenliği nedeniyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometrede servis yolunu kullanıyor. İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 31 Mart'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.