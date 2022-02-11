Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği nedeniyle İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce, İstanbul istikametinden gelenler ise Kocaeli-Hendek yoluna yönlendiriliyor.

İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ise ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

​​​​​​​Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.