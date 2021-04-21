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Gündem Kara yollarında son durum
Gündem

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 08:30:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli'nin giriş ve çıkış kavşaklarına ait imalatlar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde bulunan Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.

 

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