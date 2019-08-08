Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş gerçekleştiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor. Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde de muhtelif kesimlerinde tek şerit lokal olarak trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor. Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 38-53. kilometrelerinde çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Eğirdir-Şarkikaraağaç yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şarkikaraağaç-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eğirdir-Şarkikaraağaç istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor. Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yol ve bağlantılarında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Şanlıurfa-Hilvan yolunun 49-55. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun sol tarafından kontrollü izin veriliyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 24-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.