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Kara yollarında durum

08 Şubat 2019 Cuma 08:31
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-D100 Çayırova Kavşağı arası bağlantı yolu Tuzla Şifa Mahallesi kesiminde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı yönündeki 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma geliş şeridinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-22. kilometrelerinde (Trabzon-Arsin) 08.00-17.00 saatlerinde yol üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Muğla-Gökova yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan nedeniyle Muğla yönü sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştirilecek.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpün tek şeridinden sağlanıyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:31
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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