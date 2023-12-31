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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-12-31 08:24:00 - 2023-12-31 08:24:54
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12., Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Karakurt-Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. ve Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
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Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

 

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