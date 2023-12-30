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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-12-30 09:02:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 69-72. kilometrelerinde kavşak bağlantısındaki yapım çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde, viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 94-95. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
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Aydın-Denizli yolu, 8-10. ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışması dolayısıyla saat 19.00'a kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

 

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