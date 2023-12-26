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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-12-26 08:34:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-14.00 saatlerinde Sakarya-Düzce istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Alt Geçidi'nde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu sebeple geçidin Eskişehir-Bursa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
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Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Alacabel yolunun 32-34. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kısa süreli aralıklarla durdurularak, ulaşıma Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından izin veriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) gizli buzlanma sebebiyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

 

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