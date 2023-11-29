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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-11-29 08:46:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda (İstanbul-Ankara istikameti) sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin-Çeşmeli yolu 7-8. kilometrelerinde "Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu" yapımı kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
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Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

 

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