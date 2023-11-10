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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-11-10 08:53:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarında Orhangazi Tüneli'nin İstanbul istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26, Denizli-Çardak yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki orta refüj ayırıcı bordür ve hendek betonu çalışmaları sebebiyle sol şeritte daraltma yapılacak.

Subaşı-Büyükçekmece yolunun 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Muratbey Kavşak Kolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı 3 kilometre ilerideki Çakıl Kavşağı'ndan sürdürülüyor.
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Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pirahmet-Kale-Bayburt yolunun 3. kilometresinde çevre aydınlatma çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

 

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