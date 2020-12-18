Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometreleri arasında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Susurluk yolunun 41-43'üncü kilometrelerinde DDY-3 Köprüsünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Gaziantep çevre yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 63'üncü kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanmış olup ulaşım, yolun 48-65'inci kilometreleri arasında bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü yapılıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 43-46'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 9-12'nci kilometreleri arasında üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.
Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.