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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-20 08:22:24 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşıma iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 21-30. kilometrelerinde çatlak dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gelibolu yönünden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



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