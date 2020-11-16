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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-11-16 08:10:41 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikameti katılım kolu ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın-Tarsus Batı kavşakları arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey-Bandırma yolunun 21-26. kilometrelerinde bulunan Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık Nükleer yolu mevkisinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27. ve 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) devam eden üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak ilçe geçişi) yaya üst geçidi imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15.,Göle-Ardahan yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



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