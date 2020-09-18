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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-18 08:10:49 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı bölümündeki (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı hattında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 20. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-2. kilometrelerindeki Kuşçalı (Balaban) Köprüsü'nde yaya korkuluğu yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla bugün 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 18-41. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hanönü-Boyabat yolunun 18-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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