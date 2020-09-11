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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:30:59 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün otoyol 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Ankara yolunun 20-23. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-Gerede yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 41-46. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 32-61. kilometrelerindeki tüneller ve güzergahlarında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.


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