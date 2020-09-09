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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-09 08:18:22 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Savaştepe kavşakları 3. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 11 Eylül'e kadar 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kemer-Burdur yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerindeki Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kars-Digor-Tuzluca yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey tüplerinde bakım yapılacak. Bu nedenle 11 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

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