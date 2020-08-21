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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-21 08:10:48 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 22-25. kilometrelerinde (Güllüce Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 25. kilometresinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 22-42. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 10. kilometresinde (Tokat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.



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