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Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:08:36 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde 23.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor. Ispartakule Kavşağı otoyolu çıkış kolunda 5 gün, aynı kavşağın otoyola giriş kolunda 17-27 Ağustos tarihlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları arasındaki Barakfakih mevkisinin 12'inci kilometresinde devam eden hızlı tren yapım çalışmaları kapsamındaki viyadük imalatları sebebiyle her 2 yönde şerit daraltmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa İl Sınırı-Birecik Kavşağı 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Fırat Viyadüğü Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Şanlıurfa istikametinde kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kangal-Gürün yolunun 42-66. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü olarak sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 47-52. kilometrelerindeki çatlak dolgu çalışması, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerindeki Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan 2 yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 33-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve servis yolu şeklinde sağlanıyor.

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