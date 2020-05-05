ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerindeki üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolu Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple yol, 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki otoyol üst geçit çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde servis yolundan izin veriliyor.



Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nin bir şeridi Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.



Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.



Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.







