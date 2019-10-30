Kara tren artık Türk tekeriyle yol alacak

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli ve milli demir yolu tren tekeri seri üretimine başladıklarını belirterek, “Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz” dedi.

Katma değeri yüksek ürünler

Ar-Ge faaliyetlerini kurumsal hale getirdiklerini ifade eden Soykan, kurdukları Ar-Ge merkezinin geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi onaylı merkez statüsüyle onurlandırıldığını, Ar-Ge merkezinde dünyada az sayıda firmanın odaklandığı katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini anlattı. Soykan, “Ülkemizde üretilmeyen ve ithal edilen ürünleri üreterek hem ülke sanayimizin gelişimine hem de ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Hüseyin Soykan, seri üretimine başladıkları yerli tren tekeriyle ilgili şunları kaydetti:

KARDEMİR boşluğu dolduracak

“KARDEMİR, şu anda bu üretimlerini tamamladı ve iç piyasaya ürünlerini sevk etmeye başladı. Bu demektir ki Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz. Kurduğumuz tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. Bu demek ki en az 150 bin adedini dünyaya ihraç edeceğiz. Ürünümüz dünyadan; Avrupa’dan, Rusya’dan, Uzak Doğu’dan çok ciddi talepler alıyor. Bugünlerde de bunları yönetmeye çalışıyoruz.”