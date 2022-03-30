Kara Tahta dizisinde Irmak’ı kim oynuyor? Kara Tahta’da Irmak rolünü oynayan kim?

TRT 1’de Çarşamba akşamları izleyici ile buluşacak olan Kara Tahta dizisi oyuncu kadrosu bir hayli merak ediliyor. Kara Tahta’da Irmak karekteri de çok konuşulan isimlerde. Kara Tahta dizisinde Irmak karekterini Mirac Daner oynayacak. Peki Miray Daner kimdir? Miray Daner nereli kaç yaşında? Miray Daner hangi dizilerde oynadı?

Miray Daner kimdir?

Miray Daner ya da tam adıyla Miray Naz Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve Sinema oyuncusudur. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Ünlü isim Oğulcan Engin il beraberdir.

Kara Tahta dizisi konusu ne?

Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.

Kara Tahta oyuncu kadrosu kimler var?

Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.