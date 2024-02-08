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Gündem Kara para aklayacaktı... Her şey bavulun röntgeni çekilince ortaya çıktı
Gündem

Kara para aklayacaktı... Her şey bavulun röntgeni çekilince ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 12:56:00 - 2024-02-08 13:00:25
Kara para aklayacaktı... Her şey bavulun röntgeni çekilince ortaya çıktı

Almanya'dan İstanbul'a gitmek üzere uçağa binen bir yolcunun içinde 1.4 milyon euro bulunan bavulunu polis son anda fark etti... Uçaktan indirilen yolcu tutuklandı.

Almanya'nın Münih kentinden İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan THY İstanbul uçağının bavulları arasında, içi 1.4 milyon Euro ile dolu olan bir bavul bulundu.

Bavulunu 27 Aralık’taki uçuş için veren ve check-in işlemlerini yaptıran yolcu, daha sonra pasaport kontrolü ve bekleme salonuna geçti. Oradan da uçağa bindi.

İran kökenli 44 yaşındaki Alman vatandaşının bavulu ise check-in işleminden sonra, otomatik yükleme bölümüne gönderildi.

BAVULUN RÖNTGENİ ÇEKİLİNCE

Ancak orada bavulun röntgeni çekildi ve içinde destelerin dizili olduğu görüldü. Bunun üzerine, gümrük uçağa bindirilmek üzere olan bavulu buldu ve açtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İçinden 1.4 milyon Euro çıktı. Biraz 20'lik ama çoğu 50’lik, 100’lük ve 200 Euro’luk desteler halindeki paralara el konulurken, bavulun sahibi üzerindeki etiketten bulundu ve uçaktan indirildi.

AB üyesi ülkeden ayrılırken, 10 bin 250 Euro’dan fazla nakit parayı beyan etmek ve bunun da kaynağını kanıtlamak gerekiyor. Kara para aklama şüphesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

EVİNDE DE PARALAR ÇIKTI

Savcının talebi üzerine de para kaçırmaya çalışan şahıs mahkemeye çıkarıldı ve Landshut mahkemesince tutuklandı.

Paraya da el konulmasına karar verdi. Şahsın Fürstenfeldruck bölgesindeki evinde arama yapıldı, burada nakit para ve bir para sayma cihazına el konuldu.

Paranın, Adalet Fonu yararına kullanılacağı belirtilirken, kara para aklama zanlısının tutukluluk hali devam ediyor.

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