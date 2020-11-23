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Aktüel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi

Eski Subay-Astsubay Özlük Şube Müdürü albay Erkan Erol, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:40:07 -
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından sivil kıyafetlerle Kara Kuvvetleri Komutanlığından kaçmaya çalışırken görüntülenen eski Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı Subay-Astsubay Özlük Şube Müdürü albay Erkan Erol, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Darbe girişimi akşamı saat 20.30'a kadar çalıştıklarını, kışladan ayrılmak üzereyken koridorlarda hareketlilik olduğunu savunan Erol, eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun "Herkes nizamiyeye gidiyor. Sen de git" demesi üzerine nizamiyeye geçtiğini, kamuflaj giydiğini, fakat teçhizat kuşanmadığını söyledi.

Sanık Erol, terör saldırısı ihbarı nedeniyle kışlada kaldığını, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını, Kara Kuvvetleri kışlasının emniyetini almaktan başka faaliyetinin de bulunmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını, Anayasa'yı ihlal suçunu işlemediğini savunan Erol, "Darbecilerle uzaktan yakından bir bağlantım, emir komuta bağım yok. Kara Kuvvetleri Komutanlığında hiçbir olay meydana gelmedi. Ben kışladan dahi ayrılmadım. Kimseyle ortak hareket etmedim, fikir ve eylem birliği içinde bulunmadım. Hakkımda aleyhte bir tanık ifadesi veya herhangi bir delil yok. Darbe girişimine katılmak söz konusu değil." diye konuştu.

Olay günü personele silah almaları talimatı verdiğini kabul eden Erkan Erol, bunun kışlanın güvenliğini sağlamaya yönelik bir emir olduğunu, askerin silahsız düşünülemeyeceğini söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan sanık Erol, beraatını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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