  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı
Aktüel

Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:18:44 -
Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Festivali" 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, gençlerin ilgisini polisiye edebiyata çekmek amacıyla geçen yıl başlatılan "Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması", bu yıl da "İstanbul" temasıyla yapılacak.

Yarışmanın seçici kurulunda yazarlar Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol bulunuyor. Kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 10 öykü, Vapur Kitap Yayınları tarafından kitaplaştırılarak polisiye okurlarının beğenisine sunulacak.

Ayrıca ilk onda yer alan tüm yazarlar, 23-25 Kasım'da yazar Adnan Özer yönetiminde polisiye yazma atölyesine katılım şansı elde edecek. İlk üç dereceyi alan öykülerin sahipleri ise "www.istanbulkitapcisi.com"da geçerli, 5 bin lira, 3 bin lira ve 1000 lira değerindeki hediye çeklerinin sahibi olacak.

"Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması"na 30 yaş ve altında olan herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin öykülerini, "[email protected]" adresine 16 Kasım'a kadar göndermeleri gerekiyor.

Seçici kurul tarafından belirlenen ilk 10 eser ve yarışma birincisi "www.kultur.istanbul", "www.karahafta.com" adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı
Dünya

Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek veren BAE Dışişleri Bakanlığı, tüm Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı!
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bu..
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay