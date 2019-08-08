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Kara dutu kaynatıp içerseniz bakın ne oluyor

Kara dutun faydaları saymakla bitmezken bir de kaynatıp içmek ne kadar çok yarar sağlar düşünün.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
Kara dutu kaynatıp içerseniz bakın ne oluyor

Hemen hemen her yerde görebileceğiniz kara dut suyu ile birlikte karadutun yararını bir kere daha anladık. Peki karadutu kaynatıp içerseniz ne olur? İşte, sorunun cevabı...

Dutun kaynatılma yöntemi genellikle pekmez yapımı sırasında yapılır. Vücudun protein oranını artırmak için uygun bir besin olan dut, özellikle sporcuların yemesi tavsiye edilir. Günde bir bardak düzenli yenmesi istenen dut sindirim sisteminin öteki besinlerde deforme olmasını engeller. Bununla birlikte soğuk algınlığında enfeksiyon kapan boğazların temizlenmesini mümkün kılar. Kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığının önler. Sinir hücrelerini yenileyerek hem beyin sağlığını hem de ruhsal hastalıklara birebirdir. Unutkanlık, kemik erimesi ve yaşlanma benzeri ileri yaşlarda görülen sağlık problemlerini engeller.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
  1. Karadut

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