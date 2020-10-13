Kara deliğe düşen yıldızda meydana gelen "spagettileştirme" etkisi gözlendi

ANKARA (AA) - Gökbilimciler, süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan yıldızın son anlarını kayıt altına aldı.

Space.com'un haberine göre, büyük ölçüde Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) teleskoplarından faydalanan bilim insanları, 215 milyon ışık yılı uzaklıkta süper kütleli kara deliğin çekim alanına giren yıldızdan çıkan ışığı gözlemledi.

Gözlem sırasında kara deliğe düşen cismin, gelgit kuvvetleri sebebiyle aşırı uzaması veya genişlemesi anlamına gelen "spagettileştirme" etkisinin izlendiği belirtildi.

İngiltere Birmingham Üniversitesinde görevli bilim insanı Matt Nicholl liderliğinde yürütülen çalışmanın ayrıntıları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Nicholl, "Bir kara deliğin, 'yakın bir yıldızı yutması' fikri, bilim kurgu gibi. Ancak gelgitli parçalanma olayında tam da bu yaşanıyor." dedi.

Çalışma ekibinin bir diğer üyesi Thomas Wevers da "Talihsiz bir yıldız, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin çok yakınında dolaşırsa, kara deliğin çok yüksek çekim gücü, yıldızı ince madde akıntıları halinde doğrar." ifadesini kullandı.

Gözlemin, çekim etkisiyle paramparça olduktan hemen sonra yapıldığı da kaydedildi.



