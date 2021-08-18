Kara “Atmaca” güç katmaya geliyor

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi IDEF’te imzalandı. İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve sektör temsilcileri katıldı.

Kara Kuvvetlerinin harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak geliştirilecek olan Kara ATMACA, 280 kilometre menzil aralığına sahip olacak. Kara ATMACA, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Üç boyutlu görev planlama kabiliyeti ve uzun menzili sayesinde Kara Kuvvetlerimize üstün operasyonel planlama kabiliyeti kazandıracak Kara ATMACA’nın, yeni vurucu güç olarak 2025 yılında envanterde yerini alması hedefleniyor.