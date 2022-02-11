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Yerel Kar yığınları israf edilmiyor! Bakın ne yapıyorlar
Yerel

Kar yığınları israf edilmiyor! Bakın ne yapıyorlar

Karabük'ün Eflani ilçesinde kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan toplanan kar yığınları kamyonlara doldurularak derelere dökülüp toprağın suya doyması amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 16:25:00 -
Kar yığınları israf edilmiyor! Bakın ne yapıyorlar

Karabük'ün en soğuk ilçesi olan Eflani'de kar yağışı çok fazla etkili oldu.

Kar küreme araçlarıyla köy yolları açılırken, kent merkezinde yağışın durmasının ardından kar yığınları meydana geldi.

Eflani Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, derelere dökmeye başladı.

Yapılan uygulama ile toprağın suya doyması amaçlanıyor.

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