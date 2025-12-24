Zehirli havaya karşı C vitamini kalkanı: Akciğerleri korumanın en ucuz yolu!

Sidney Teknoloji Üniversitesi (UTS) öncülüğünde yürütülen çalışmada, C vitamininin ince partikül kirliliğine maruz kalan dokular üzerindeki etkileri incelendi. Bu amaçla hem fareler hem de laboratuvar ortamında geliştirilen insan dokuları üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirildi.

Araştırma bulguları, C vitamininin hava kirliliğinin akciğerlerde yol açtığı temel hücresel hasarlara karşı koruyucu bir etki sunduğunu ortaya koydu. Özellikle hücrelerin enerji üretiminden sorumlu olan mitokondrilerin kaybını azalttığı, zararlı iltihaplanmayı dindirdiği ve oksidatif stresin neden olduğu hücre zararını engellediği gözlemlendi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak bu koruyucu etkinin gerçek yaşam koşullarında insanlar üzerinde ne ölçüde geçerli olduğunu belirlemek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Deneylerde kullanılan kirlilik düzeyleri ve vitamin dozlarının laboratuvar koşullarına göre ayarlandığı, bu nedenle günlük hayattaki maruziyeti birebir yansıtmayabileceği de özellikle belirtildi.