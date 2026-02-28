Telefon fiyatları bir anda fırlayacak!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren gelişme sektör kaynaklarından geldi. Yapay zekâ odaklı talep artışı, akıllı telefon pazarında dengeleri sarstı. Bellek maliyetlerindeki rekor yükselişin fiyatlara yansıması beklenirken, uzmanlar yüzde 40’a varan zam dalgası için tarih verdi.

Teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren gelişme sektör kaynaklarından geldi. Yapay zekâ odaklı talep artışı, akıllı telefon pazarında dengeleri sarstı. Bellek maliyetlerindeki rekor yükselişin fiyatlara yansıması beklenirken, uzmanlar yüzde 40’a varan zam dalgası için tarih verdi.
Akıllı telefon pazarında 'fiyatlar düşecek' beklentisi yerini endişeli bir bekleyişe bıraktı. Küresel teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarına ağırlık vermesi, telefon üretimindeki en kritik parçalardan biri olan 'bellek' (hafıza) çiplerinde krize neden oldu. Sektör temsilcileri, maliyet artışının tüketiciye yüklü bir fatura olarak döneceğini açıkladı.

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Bloomberg HT'ye yaptığı çarpıcı açıklamalarda, telefon fiyatlarında bu yıl içinde yüzde 40'a varan bir artış beklendiğini duyurdu.

 

YAPAY ZEKA SEVDASI MALİYETLERİ UÇURDU

Küresel ölçekte yaşanan daralmanın perde arkasını anlatan Cihaner, sorunun kaynağını 'yapay zeka' olarak işaret etti. Bellek üreticilerinin, daha karlı olduğu gerekçesiyle üretim hatlarını yapay zeka donanımlarına kaydırması, akıllı telefon üreticilerini zora soktu.

Cihaner, 'Geçtiğimiz yıl bellek fiyatları yüzde 110 arttı. Bu artışın 2027'nin ortasına kadar sürmesini bekliyoruz' diyerek krizin kısa vadeli olmadığını vurguladı. Bu durum, hammaddeye ulaşamayan üreticilerin maliyetlerini katlarken, nihai ürün olan telefonların fiyatlarını da yukarı çekiyor.

 

DÜNYA KÜÇÜLÜYOR, TÜRKİYE BÜYÜYOR

Küresel pazarda telefon satışlarının bu yıl yüzde 13 oranında gerilemesi beklenirken, Türkiye pazarında tersine bir rüzgar esiyor. Cihaner, Türkiye'de pazarın yüzde 5 büyüme kaydedeceğini ve yıl sonunda 12 milyon adetlik satışa ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'deki bu büyümenin itici gücü ise 5G teknolojisine geçiş süreci. Halen her 4 kişiden birinin 4G uyumlu cihaz kullandığına dikkat çeken sektör temsilcisi, eski cihazların yerini hızla yeni nesil 5G telefonlara bıraktığını ifade etti.

 

TAKSİT ARAYANLARA 'YENİLENMİŞ' ÇÖZÜM

Sıfır telefon fiyatlarının el yakması ve taksit kısıtlamaları, vatandaşı alternatif yollara itiyor. Cihaner, bütçesini düşünenler için çıkış yolunu gösterdi. Sıfır cihazlarda taksit imkanı bulunmazken, devlet destekli yenilenmiş telefon pazarında 12 taksit seçeneğinin devam ettiğini hatırlattı. Zam dalgası öncesinde yenilenmiş telefonlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Hamdi

İsterlerse yüzde yüz zam yapsınlar alan kim insanlar artık uyandı bu sömürü çarkını evet belli oranda körü körüne abartılı fiyatlarla alanlar var lakin bu genel toplumu temsil etmez
