Bu 6 il için deprem uyarısı verildi!

Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem, dikkatleri bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elbistan’daki sarsıntıyı teknik açıdan değerlendirdi. Sözbilir, bölgedeki hareketliliğin sürpriz olmadığını belirterek 6 ili tek tek saydı ve sürecin bir süre daha devam edeceğine işaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi beşik gibi sallandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki deprem; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye gibi geniş bir coğrafyada hissedildi. Vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan hareketliliğin röntgenini çekti.

ÇARDAK FAYI YENİDEN HAREKETLENDİ

Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde gerçekleşen sarsıntının, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen büyük depremlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Depremin hangi fay üzerinde gerçekleştiğini açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, şu teknik detayları paylaştı:

'Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir.'

100 BİN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Bölgedeki sismik hareketliliğin 3 yıldır aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Sözbilir, rakamlarla durumu gözler önüne serdi. Büyük yıkımın ardından yer kabuğunun halen oturmaya çalıştığını belirten uzman isim, '6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra şimdiye kadar artçı deprem sayısı 100 bini bulmuş durumda' ifadelerini kullandı.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Vatandaşların en çok merak ettiği 'Depremler bitti mi?' sorusuna da yanıt veren Sözbilir, belirli iller için uyarılarda bulundu. Sarsıntıların bir süre daha gündemde kalacağını belirten Sözbilir, şu illeri işaret etti:

'Buna benzer büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerimizde devam etmesi beklenmektedir.'

Sözbilir ayrıca, bu büyüklükteki sarsıntıların yıkıcı bir etkisinin beklenmediğini, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayacağını belirtti. Uzman isim, vatandaşların panik yapmak yerine afet bilinciyle hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.