  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek! Koç Holding’de bir dönem kapanıyor: Tüm Türkiye’ye artık sonlandıracaklarını açıkladılar Tüm dengeleri değiştirecek süpersonik imza! “Görünmez” füze pazarlığı ifşa oldu: Mach 2 hızındaki canavar koptu geliyor Fiat Grande Panda “Avrupa'nın En İyisi” olma yolunda! Finalde büyük rekabet başlıyor! Yetişen kazanıyor: 45.000 TL'den tarla 58.410 TL'den arsa Türkiye’de en çok hangi ülkelerden yabancı damat var? Birinci ve üçüncü sıra herkesi ters köşe yaptı Tek söz, her ülkede geçerli! Chery’den otomotivde ezber bozan garanti modeli! “Türkiye’ye karşı hiçbir şansımız yok” diyen ülkenin imdadına İsrail koştu! Ankara’yı dört koldan kıskaca alacaklar Milyonlarca emekliye müjde geldi! Bakan Işıkhan, bizzat kendisi duyurdu CHP’de ortalığı fena karıştıracak kulis! Beklenmedik üç isim, Özgür Özel’e rakip olmak için kollar sıvadı
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Otomotiv dünyasından son yılların en çok tartışılan özelliklerinden biri olan yarım direksiyon, kaza yapma riskinin çok yüksek olması nedeniyle Çin hükümeti tarafından yasaklanıyor...

#1
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv tasarımları da adeta çağ atlıyor. Elektrikli, hibrit araçlar derken, otomobillerin iç tasarımlarında da önemli değişiklikler yaşanıyor.

#2
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Son dönemin en dikkat çeken tasarımlarından biri olan yarım direksiyon simitleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanıyor.

#3
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Özellikle elektrikli araç üreticilerinin fütüristik bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu tasarımlar, Çin hükümetinin aldığı radikal bir kararla yasaklanma aşamasına geldi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni güvenlik standartları taslağı, bu tasarımların teknik olarak onay almasını imkansız hale getirerek otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

#4
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇMELERİ İMKANSIZ HALE GELİYOR On seneyi aşkın süredir yürürlükte olan eski standartların güncellenmesiyle beraber, direksiyon mekanizmalarına yönelik denetimler ciddi şekilde artırıldı.

#5
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Yeni düzenleme, bir direksiyon simidinin onay alabilmesi için üzerinde belirlenen on farklı noktadan darbe testine tabi tutulmasını şart koşuyor. Fakat yarım direksiyon tasarımlarında, mevzuatın test edilmesini zorunlu kıldığı "üst orta nokta" gibi fiziksel alanlar bulunmadığı için bu araçların yeni ulusal standartları karşılaması pratikte mümkün görünmüyor.

#6
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

KAZA İSTATİSTİKLERİ TEHLİKEYİ ORTAYA KOYUYOR Gerçekleştirilen araştırmalar ve kaza istatistikleri, sürücü yaralanmalarının yaklaşık yüzde 46'sının doğrudan direksiyon mekanizmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Geleneksel yuvarlak direksiyonlar, çarpışma sırasında sürücünün vücudu için geniş bir tampon alanı oluştururken, yarım direksiyonlarda sürücü gövdesinin direksiyonu "iskalayarak" daha sert yüzeylere çarpma riski çok daha yüksek bulunuyor.

#7
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Öte yandan hava yastığının milisaniyeler içinde açılması sırasında yarım direksiyonların düzensiz kapak yapılarının öngörülemez kırılmalar yaşatabileceği ve sürücüye sert parça fırlatabileceği uyarısı da yeni yasağın en önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.

#8
Foto - Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

GÜNLÜK KULLANIMDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR Yarım direksiyonlar Formula 1 araçlarında yüksek performans gösterse de şehir içi trafikte gerçekleştirilen keskin dönüşler, U manevraları ve park etme işlemleri esnasında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kullanıcıların şikayetlerine göre, manevra sırasında direksiyonun boşluğa gelmesi kontrol kaybına sebep olurken, tek elle kullanımın zorluğu kaza riskini yükseltiyor. Birçok sürücünün manevra yaparken istemsizce gösterge paneline çarpması, bu tasarımların günlük trafik koşullarına uygun olmadığını kanıtlıyor./ kaynak: yeniçağ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı
Gündem

Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı

Uzun yıllar muhafazakâr çizgide yer alan yayın organlarında çalışan Erem Şentürk, 28 Şubat’ın kaleminden irin damlayan kalemşörlerinden olan..
SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği
Teknoloji

SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı’nda insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesi..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil
Dünya

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Irak’ta Şiilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki’ye “adaylıktan çekilmesi” gerektiğini sö..
Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem

Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yeni gün büyük operasyonla başladı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şirkete el konuldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23