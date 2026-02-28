Yeni özellik tüm araçlarda yasaklanıyor! Kaza riski çok yüksek!

Özellikle elektrikli araç üreticilerinin fütüristik bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu tasarımlar, Çin hükümetinin aldığı radikal bir kararla yasaklanma aşamasına geldi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni güvenlik standartları taslağı, bu tasarımların teknik olarak onay almasını imkansız hale getirerek otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.