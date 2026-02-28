İran’a uçak seferleri kaldırıldı mı? THY'den açıklama var

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerin tahliye kararları alması, sivil havacılık trafiğine yönelik spekülasyonları beraberinde getirdi. Özellikle dijital platformlarda Türkiye ile İran arasındaki uçuşların tamamen durdurulduğuna dair iddialar üzerine THY Basın Müşavirliği bir bilgilendirme yayımladı.

Seferler planlandığı gibi sürüyor

THY tarafından yapılan açıklamada, operasyonların güvenli bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan İran seferlerinin iptal edildiğine dair paylaşımlar asılsızdır. Şu an itibarıyla herhangi bir sefer iptalimiz bulunmamaktadır. Gündüz şartlarında icra edilen uçuşlarımız, planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

Havacılık uzmanları, bölgedeki diplomatik hareketliliğin sivil uçuş operasyonlarını doğrudan etkilemediğini, ancak tüm havayolu şirketlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.