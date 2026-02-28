  • İSTANBUL
Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!
Haber Merkezi

Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları olan Meta, Messenger'ın bağımsız web sitesini kapatıyor. Meta, Messenger'ın bağımsız web sitesini kapatıyor

#1
Foto - Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Teknoloji şirketi Meta, Messenger’ın bağımsız web sitesi messenger.com’u Nisan 2026 itibarıyla kapatacağını duyurdu. Artık web üzerinden mesajlaşmak isteyen kullanıcılar, Facebook’a giriş yaparak facebook.com/messages üzerinden Messenger’ı kullanmak zorunda olacak.

#2
Foto - Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Facebook hesabı olmayan kullanıcılar ise yalnızca Messenger mobil uygulaması üzerinden sohbetlerini sürdürebilecek. Sohbet geçmişi, kullanıcıların yedekleme sırasında oluşturduğu PIN ile geri yüklenebiliyor. PIN unutulursa sıfırlama da mümkün olacak.

#3
Foto - Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Facebook hesabı olmayan kullanıcılar ise yalnızca Messenger mobil uygulaması üzerinden sohbetlerini sürdürebilecek. Sohbet geçmişi, kullanıcıların yedekleme sırasında oluşturduğu PIN ile geri yüklenebiliyor. PIN unutulursa sıfırlama da mümkün olacak.

#4
Foto - Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Çünkü özellikle Facebook hesabını devre dışı bırakanlar, web üzerinden Messenger’a erişimin artık yalnızca Facebook’a bağlı olmasından memnun değil. Buna rağmen Meta, bu kararla bakım maliyetlerini düşürmeyi ve platform sayısını azaltmayı hedefliyor.

#5
Foto - Resmen kapatılıyor! O uygulama artık kullanılamayacak!

Hatırlatmak gerekirse Messenger, 2008’de Facebook Chat olarak hayata geçti ve 2011’de bağımsız bir uygulama olarak kullanıcılarla buluştu. 2014’te Facebook, mobil uygulamadaki mesajlaşma özelliğini kaldırarak kullanıcıları Messenger’a yönlendirmişti. Ancak 2023’te bu süreç tersine çevrilerek Messenger tekrar Facebook uygulamasına entegre edildi./

