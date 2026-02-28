Sarı Şeytan Trump'tan Afganistan'a karşı Pakistan'a 'destek' açıklaması!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Güney Asya’da Pakistan ve Afganistan hattındaki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimali konuşulurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Pakistan’a destek mesajı geldi.

Teksas eyaletine gerçekleştireceği ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, bölgedeki krize dair soruları yanıtladı. İki ülkenin kendisinden bir arabuluculuk veya müdahale beklentisi üzerine gelen sorulara karşılık, Pakistan ile olan mevcut ilişkilerin gücüne işaret etti.

İslamabad yönetimiyle kurulan diyaloğun oldukça verimli bir noktada olduğunu belirten Trump, Pakistan Başbakanı’ndan övgüyle bahsetti. Trump, “Müdahale yolunu seçebilirdim ancak Pakistan ile aramızdaki uyum oldukça yüksek. Harika bir başbakanları var ve bence Pakistan şu an müthiş işler başarıyor,” dedi.

Trump’ın bu ifadeleri, Vaşingtoun’un bölge politikasında Pakistan’ı "stratejik ortak" olarak konumlandırmaya devam edeceğini gösteriyor.

Vatandaş

Yani bu muslumanlara ne oluyor tam toparlandik diyoruz kahpe bir el savaş çıkarıyor. Usa bin ladini çıkaran abd besleyen abd susleyen abd , yönetimi talibana birakan abd, pakistandaki zatı o koltuğa getiren abd ,desdek cikan abd , sırtını okşayan abd. İki Müslüman toplumu karşı karşıya getirip hindistanla terör devletinin ittifak yapıp kameralar karşısında kahkahalarla kutlamaları Müslüman ulkeler adına büyük bir utançtır.
