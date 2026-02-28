Sarı Şeytan Trump'tan Afganistan'a karşı Pakistan'a 'destek' açıklaması!

Teksas eyaletine gerçekleştireceği ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, bölgedeki krize dair soruları yanıtladı. İki ülkenin kendisinden bir arabuluculuk veya müdahale beklentisi üzerine gelen sorulara karşılık, Pakistan ile olan mevcut ilişkilerin gücüne işaret etti.

İslamabad yönetimiyle kurulan diyaloğun oldukça verimli bir noktada olduğunu belirten Trump, Pakistan Başbakanı’ndan övgüyle bahsetti. Trump, “Müdahale yolunu seçebilirdim ancak Pakistan ile aramızdaki uyum oldukça yüksek. Harika bir başbakanları var ve bence Pakistan şu an müthiş işler başarıyor,” dedi.

Trump’ın bu ifadeleri, Vaşingtoun’un bölge politikasında Pakistan’ı "stratejik ortak" olarak konumlandırmaya devam edeceğini gösteriyor.