Kar, yağmur ne zaman yağacak? Kar sonrası yağmur suyu alarmı, fırtına uyarısı: İstanbul'a kar yağacak mı? İşte güncel hava durumu

Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı beklenirken bazı illerde sıcaklıklar artış gösteriyor. Habertürk'ten Hüseyin Öztel'in hava durumu tahminleri ve MGM açıklamaları ile güncel hava durumuna ilişkin merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı sonucu çığ riski hakkında uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UZMAN İSİMDEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel hava durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Kahramanmaraş-Elbistan-Malatya arasında deprem sırasında ve ardından soğuk havaya maruz kaldık, bugünler bir ilkbahar havasına benzer sıcaklıklarda geçecek.

İstanbul ve Kocaeli-Sakarya-Bolu çevresinde hafta sonu tıpkı bugün olduğu gibi biraz bulutlu, güneş aralardan görünüyor. Her iki günde de hava Trakya’da rüzgarlı ve lokal yağmurlu olacak, batıdaki lodos fırtınasına özellikle Pazar 12-18 arası dikkat etmekte yarar var. Çanakkale ve çevresi kuvvetli rüzgardan olumsuz etkilenebilir. Pazartesi Trakya’da hava sakinlerken Güney Ege’de kuvvetli rüzgarlı başlayacak görünüyor. Rüzgar diğer bölgelerde sakin-orta kuvvet arasında esecek. Ege denizi üzerinde fırtına 70-100km/saat hıza ulaşabilir.

İstanbul’da ve diğer batı kıyılarımızda pazartesi ve salı bir miktar yağmur, lodosun ardından gelen yağış geçişleri görülecek fakat bunlar havzaları iyileştirmekten uzak, zayıf yağmurlar olarak görünüyor. Karadeniz kıyılarında da haftaya yağmurlu geçen saatler olacak fakat bunlar da zayıf yağışlar.

MART AYINDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Habrtürke'e göre: Mart ayının ilk günlerinden sonra ise Marmara dahil Türkiye’nin çoğu bölgesinde yeniden kar yağışı görebiliriz, önce ısınıyoruz ama ardından hava değişecek, kışa geri döneceğiz görüntüsü alıyoruz. Mart’ın bir kısmı kış gibi geçse dahi yağış miktarı tahminleri hala iç açıcı değil.

Birçok şeyle aynı anda uğraşan ülkemizde olağanüstü kuraklık sürecek görünüyor. Gelecek yaz ve sonbahar aylarını düşünerek su tasarrufu konusu gündemde öne alabilmeliyiz. Bursa’da tamamen kuruyan barajlar aslında ülkedeki su durumumuzu temsil ediyor, kırmızı alarm veriyoruz.

SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT UYARISI

AA'da yer alan habere göre ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor

SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT UYARISI

AA'da yer alan habere göre ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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