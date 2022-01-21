  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı
Yerel

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 18:52:00 - 2022-01-21 18:54:56
Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı.

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı. Akçakale'deki çocukların kar sevinci yaşaması için büyükşehir belediyesi tarafından kamyonlarla kar götürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Hilvan ilçesinden alınan kar, kamyonlarla sınırın sıfır noktası olan Akçakale'nin istasyon meydanına bırakıldı. Kamyonlarla ilçeye kar getirildiğini gören çocuklar meydanda toplandı. Kamyonlardaki karın yerlere dökülmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı. Alanda toplanan çocuklar, kar kütlesinin üzerine çıkarak kartopu savaşı yaptı, keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay