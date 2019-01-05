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'Kar yağışı' uyarısı: Yarın sabaha dikkat!

Ankara'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:58
'Kar yağışı' uyarısı: Yarın sabaha dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:58
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