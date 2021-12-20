Kar yağışı sebebiyle okullar tatil oldu!

Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk ve kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Kavaklıdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda ilçe merkezinde ve kırsal kesimde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle iki gün ara verildiği belirtildi. Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen, Göncüler, Kuyualan, Erikli, Topalak, Çatak, Burnugöz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri meteoroloji'nin verdiği 5 günlük don uyarısı üzerine riskli bölgelerden gelen taşımalı eğitimli öğrenciler için ara verildiği, okullara ulaşabilen öğrenciler için eğitimin devam ettiğini belirtti.